La Boca y San Isidro se exhiben en imágenes de Prilidiano Pueyrredón y Quinquela Martín en el Museo Pueyrredon

«Miradas del río. La Boca y San Isidro en imágenes», es el título de la muestra que se exhibe actualmente en el Museo Pueyrredón con entrada libre y gratuita.

¿Qué significa el río para vos? es la pregunta que atraviesa esta muestra que invita a pensar el paisaje ribereño.

Miradas diversas y distanciadas en el tiempo y en la geografía, la de Prilidiano, la de Quinquela y otros artistas visuales invitan a reflexionar sobre estos dos espacios emblemáticos, de la intimidad del Riachuelo a la inmensidad del Río de la Plata.

Cedidas por el Museo Benito Quinquela Martín, de La Boca, la muestra tiene algunas obras de este artista (1890-1977) que reflejó magistralmente al puerto de La Boca y sus trabajadores: los óleos sobre tela Puente de Barracas y Día de trabajo; los aguafuertes Puente viejo y Puente nuevo, con el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda como uno de los protagonistas, además de varios dibujos.

Por su parte, el Museo Nacional de Bellas Artes otorgó dos obras de Prilidiano Pueyrredón (1823-1870), que produjo piezas icónicas del patrimonio pictórico nacional, entre las que se cuentan las primeras imágenes de la costa norte del Río de la Plata desde la mirada de un artista nativo: Sacada de la red (acuarela sobre papel) y Lavanderas en el bajo de Belgrano (óleo sobre tela).

A su vez, el museo de La Boca también prestó obras de artistas que se inspiraron en paisajes ribereños, cada cual desde su propia perspectiva: Fortunato Lacámera con los óleos Desde mi estudio y Barcos; Justo P. Lynch, vecino de Martínez, con el óleo Rincón costero, y César Carugo con el óleo Destino.

El río, pero también los puertos y los puentes, los habitantes ribereños y los trabajadores portuarios, siempre desde la producción de imágenes, son parte de los ejes temáticos de esta exposición.

Visitas

Museo Pueyrredón (Rivera Indarte 48, Acassuso)

Miércoles a viernes de 10.00 a 18.00

Sábados y domingos de 14.00 a 18.00