El Municipio está preparando una nueva camada de agentes municipales para tareas de seguridad

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, visitó el Centro de Formación “Santa Rita” para supervisar el entrenamiento de los nuevos oficiales.

El programa de entrenamiento, que actualmente alcanza a una nueva camada de 26 oficiales conductores y 20 oficiales de patrulla a pie, se estructura en 12 materias técnicas.

El plan de estudios incluye contenidos específicos como Criminalística y refuerza la Geografía Operativa, una herramienta clave para optimizar recorridos y reducir los tiempos de respuesta ante alertas del Centro de Monitoreo.

“No nos quedamos solo en la tecnología; invertimos en la capacitación de quienes tienen que cuidarnos. Queremos oficiales que actúen con determinación frente al delito, pero que también tengan la inteligencia emocional y la vocación de servicio necesarias para asistir al vecino en el momento en que más lo necesita”, afirmó Lanús.

En el Centro de Formación “Santa Rita”, los aspirantes realizan prácticas de defensa personal y entrenamiento físico operativo.

En paralelo, los oficiales que se desempeñarán como conductores se especializan en pistas que recrean escenarios de persecución y maniobras evasivas en entornos urbanos.