El Municipio busca la protección ambiental y la preservación del frente costero en la zona ribereña

El Municipio de San Isidro envió al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de actualización puntual del Código de Ordenamiento Urbano que introduce cambios en materia de protección ambiental y preservación del frente costero.

La propuesta incorpora al Código la definición de “Área Intangible para Predios en Barranca”, que establece que el sector donde se ubica el desnivel natural del terreno deberá preservarse libre de construcciones, sin alteraciones topográficas y garantizando el libre escurrimiento de las aguas.

En estos casos, las edificaciones deberán localizarse en los sectores planos del lote y respetar retiros laterales que deberán permanecer libres de ocupaciones.

En cuanto al sector costero, la propuesta del Ejecutivo Municipal elimina la posibilidad de usos residenciales en determinadas zonas de la franja costera, incluyendo la zona del Parque de la Ribera, y establece que los proyectos deberán evaluarse de manera particular para garantizar su adecuada inserción urbano-ambiental.

A la vez, se incorporan condiciones generales para todos los usos en ese sector, entre ellas la obligación de contar con conexión a redes de agua y cloacas o con sistemas de tratamiento autorizados.

El objetivo, según el documento, es consolidar el carácter público del frente ribereño, asegurar la continuidad territorial y garantizar el acceso de la población a estos espacios, priorizando usos compatibles con la preservación ambiental, la recreación y el disfrute colectivo.

Esta propuesta del Ejecutivo Municipal ya ingresó al legislativo local y va a ser tratada por la Comisión de Planeamiento Urbano junto con otras propuestas que modifican al Código de Ordenamiento Urbano como el desarrollo urbano en sectores de Villa Adelina y Boulogne y la protección preventiva del patrimonio edilicio para construcciones anteriores al año 1946.