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El 15 de mayo, Día de San Isidro Labrador, no habrá asueto laboral ni escolar

mayo 12, 2026
Tomás Lynch

Si bien viene ocurriendo de la misma manera los últimos años, es conveniente recordar cómo funcionarán los servicios públicos y establecimientos escolares el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador.

Todas las dependencias municipales funcionarán normalmente y habrá clases en los establecimientos educativos públicos y privados.

El servicio de recolección de residuos funcionará como es habitual y los bancos estarán abiertos.

En cuanto a las fiestas patronales, a las 17.00 partirá desde la Catedral la procesión con las imágenes de San Isidro Labrador y de su esposa, Santa María de la Cabeza que recorrerá las calles del centro sanisidrense.

Luego, para las 18.00, está prevista la misa en la Catedral a cargo del obispo Guillermo Caride.

La tradicional kermesse en la plaza Mitre no se realizará esta vez.