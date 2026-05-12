El 15 de mayo, Día de San Isidro Labrador, no habrá asueto laboral ni escolar

Si bien viene ocurriendo de la misma manera los últimos años, es conveniente recordar cómo funcionarán los servicios públicos y establecimientos escolares el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador.

Todas las dependencias municipales funcionarán normalmente y habrá clases en los establecimientos educativos públicos y privados.

El servicio de recolección de residuos funcionará como es habitual y los bancos estarán abiertos.

En cuanto a las fiestas patronales, a las 17.00 partirá desde la Catedral la procesión con las imágenes de San Isidro Labrador y de su esposa, Santa María de la Cabeza que recorrerá las calles del centro sanisidrense.

Luego, para las 18.00, está prevista la misa en la Catedral a cargo del obispo Guillermo Caride.

La tradicional kermesse en la plaza Mitre no se realizará esta vez.