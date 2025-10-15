El Municipio instaló más de 100 cámaras con IA en plazas y parques

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los lugares de mayor concurrencia, el Municipio de San Isidro ya instaló y puso en funcionamiento 110 cámaras de seguridad con tecnología de punta e inteligencia artificial en plazas y parques del distrito.

Forman parte del total de 2.100 cámaras nuevas que se instalarán en los próximos meses.

Algunas de las plazas y espacios verdes que ya cuentan con los nuevos dispositivos son: Circuitos de caminatas y aeróbicos en el Hipódromo

Plaza Castiglia (San Isidro)

Plaza Alsina (San Isidro)

Plaza 9 de Julio (Martínez)

Plaza Almirante Brown (Villa Adelina)

Arsenal (Boulogne)

Parque Arenaza (Boulogne)

Plaza Carlos Gardel (Beccar)

Plaza Pueyrredón (Acassuso)

Zona de la costa

Golf de Las Lomas

En los próximos días continuará la instalación en el Paseo de Bicicletas.

Los nuevos dispositivos comprenden distintas cámaras multisensor con visión nocturna, resolución 4K e inteligencia artificial, permiten hacer un mejor seguimiento de los delitos que se cometan en la vía pública, con el objetivo de tomar imágenes más nítidas y asistir de manera más rápida y eficaz con la Patrulla Municipal.