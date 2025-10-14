Cambios en la línea 707: los ramales Azul, Verde y Rojo se reorganizan en dos nuevos ramales

En el marco de la reconfiguración del sistema de transporte público de pasajeros, la Municipalidad de San Isidro, junto con la empresa M.O.G.S.M, implementaron un nuevo esquema de recorridos para la Línea 707 que ya está en vigencia.
Los ramales Azul, Verde y Rojo se reorganizarán en dos nuevos ramales -A y B- para reducir superposiciones y mejorar la cobertura en las zonas de mayor demanda.
Los ramales 8 (ex700) y Naranja no se modifican.
Según informó el Municipio con el nuevo esquema, se pasará a tener más servicios por hora en las franjas de mayor uso, de 6.00 a 20.00 lo que significa colectivos más seguidos y menos tiempo de espera para los usuarios.
En los tramos donde el 707 dejará de circular, los vecinos seguirán contando con cobertura a través de las líneas provinciales y nacionales que ya transitan por esas calles (71, 333, 407, 437, entre otras).
La línea 707 es la única línea con recorridos que empiezan y terminan en San Isidro.
Nuevo Ramal A (verde y azul):
IDA: Manuel Estrada – Calle 240 – Sarratea – Camino Morón – Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Camino Moron – Olazabal – Yatay – Godoy Cruz – Verduga – Av. Avelino Rolon – Av. Márquez – Av. Centenario – Neyer – Av. Andrés Rolon – Lonardi – San José – Guido – Av. Sucre – José Ingenieros – Blanco Encalada – Ramón Falcón – Reclus – Patagonia – Camino Morón – Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Camino Morón – Sarratea – Calle 240 – Manuel Estrada.
VUELTA: Manuel Estrada – Calle 240 – Sarratea – Camino Morón – Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Puente Camino Moron – Patagonia – Reclus – Ramón Falcón – Blanco Encalada – José Ingenieros – Av. Sucre – Guido – Av. Andrés Rolon – Neyer – Av. Centenario – Av. Márquez – Av. Rolon – Colectora Túnel Boulogne – Alcorta – Matheu – Olazabal – Camino Moron – Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Camino Moron – Sarratea – Calle 240 – Manuel Estrada.
Nuevo Ramal B (verde y rojo):
IDA: Manuel Estrada, Calle 240 – Sarratea – Camino Morón, Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Carlos Tejedor – Uruguay – Maestro Santana – Udaondo –Marte -Av. Centenario – Av. Santa Fe – Corrientes – Av. Fleming – Edison – Fondo de la Legua – Drago – Av. De Mayo – Virrey Vertiz – Soldado de Malvinas – Scalabrini Ortiz – Estación Villa Adelina.
VUELTA: Estación Villa Adelina – Paraná – Virrey Vertiz – Av. de Mayo – Drago – Fondo de la Legua – Edison – Av. Santa Fe – Av. Centenario – Marte – Uruguay – Carlos Tejedor – Camino Morón – Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Camino Morón – Sarratea – Calle 240 – Manuel Estrada.