Ramón Lanús: «Aumentamos la presencia policial en todo el distrito, con un 40% más de patrullaje”

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, señaló que la presencia policial aumentó en todo el partido con un 42% en la comparación trimestral.

Esta situación es posible por el trabajo en conjunto que realiza el municipio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Provincia y con otros distritos.

«Aumentamos la presencia policial en todo el distrito, con un 40% más de patrullaje. Cada día, la Patrulla está donde los vecinos la necesitan” afirmó Lanús.

«Trabajamos día y noche por un San Isidro seguro», indicó el jefe comunal.

En el mes de septiembre, el Municipio realizó 1.595 operativos, entre estáticos y dinámicos.

Se identificaron 7.847 autos, 3.550 motos y 21.471 personas.

Entre ellas, en 163 casos detectaron algún pedido de la justicia, ya sea por tener algún impedimento legal o pedido de captura, incumplimiento de la cuota alimentaria o por violencia de género.

De forma aleatoria, los operativos se realizan diariamente en las principales avenidas y calles de San Isidro, como Perito Moreno, Thames, Fondo de la Legua, Blanco Encalada, Unidad Nacional, Santa Fe, Libertador, Centenario, Roque Sáenz Peña, Gral. Pueyrredón, Paraná, Tomkinson y Uruguay, entre otras zonas.

Esto se suma a los procedimientos que se llevan a cabo con los distritos de San Martín y Vicente López en las arterias límites.