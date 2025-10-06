Se renovará con tecnología LED las luminarias de Panamericana y sus colectoras

El Municipio de San Isidro realizó un convenio con Autopistas del Sol (Ausol) para modernizar las luminarias en las colectoras y frentes de la Autopista Panamericana.

Desde la comuna informaron que ya se renovaron 130 luminarias sobre un total de 650.

Los trabajos se desarrollan a lo largo de 12 meses y por etapas.

La primera etapa ya finalizó con el recambio de 130 luminarias en los siguientes puntos: Frente y rotonda del SIC, frentistas de acceso Tigre entre José Ingenieros y Tomkinson, frente del BASI y el Campo Público del Golf de Villa Adelina.

La segunda etapa ya se encuentra en desarrollo y se renovarán los siguientes tramos: Frentistas de acceso Tigre entre Tomkinson y Sucre, frentistas de Panamericana entre Sucre y Cap. Juan de San Martín, Panamericana y Avelino Rolón, y Avenida Fondo de la Legua y Panamericana.

El convenio establece el trabajo conjunto del sector privado y público ante una demanda recurrente como es el cuidado de la iluminación en la principal vía de entrada y salida de San Isidro.

El recambio a tecnología LED de las luminarias es una iniciativa del Municipio pensando en el beneficio y la seguridad de sus vecinos ya que aporta mejor iluminación, mayor eficiencia energética y más seguridad vial.

El mantenimiento quedará a cargo de Autopistas del Sol y el Municipio podrá efectuar controles complementarios a fin de coordinar las acciones necesarias para garantizar la correcta continuidad del servicio.