El Municipio presentó los 18 patrulleros que compró para reforzar la seguridad

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, entregó a la Patrulla Municipal, 18 nuevas camionetas equipadas con la última tecnología para fortalecer las tareas de prevención y combatir el delito.

Los móviles fueron adquiridos con fondos municipales.

Con esta nueva adquisición, la gestión actual sumó ya 51 móviles nuevos lo que permitió aumentar fuertemente el patrullaje en todo el distrito.

Son camionetas Toyota Hilux 4×4, totalmente blindadas, con sistemas de comunicación, GPS y cámaras de última tecnología que permiten realizar un seguimiento en vivo de los recorridos por las 40 cuadrículas del distrito.

Durante el acto el intendente presentó además una nueva Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), una nueva unidad especial de la fuerza de seguridad del municipio, para detectar, combatir y dar respuesta rápida y eficaz contra bandas delictivas.

La BOI se desplaza en móviles operativos junto a efectivos policiales.

“Antes de asumir dije que nos íbamos a hacer cargo de la seguridad y demostramos con hechos que estamos cumpliendo. Estos 18 patrulleros se suman a los 33 que entregamos el año pasado y significan más patrullaje en las calles de todos los barrios, más prevención y más seguridad. Estamos haciendo la inversión en seguridad más grande de la historia del distrito”, afirmó el intendente Ramón Lanús, durante el acto con vecinos en la plaza Alsina.

Bullrich, por su parte, sostuvo: “Los tres niveles de gobierno tenemos que trabajar juntos para lograr que la seguridad, la vida, la libertad, la defensa de la propiedad de cada ciudadano esté garantizada. La baja en la cantidad de delitos en general en San Isidro y de homicidios en Argentina no es casualidad, es fruto de ese trabajo”.