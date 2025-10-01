El Municipio colaborará con una empresa que alquila autos eléctricos para ser usados por conductores de aplicaciones de viajes

El Municipio de San Isidro colaborará con la startup Autonomy que busca potenciar la salida laboral de vecinos que prestan servicios como conductores de aplicaciones de viajes.

Desde el Municipio se dictarán capacitaciones de seguridad vial, mientras continúa su política de simplificación de trámites para facilitar el proceso de habilitación de autos.

“Estamos continuamente pensando políticas que ayuden a quienes generan puestos de empleo de la mano de la movilidad sustentable», sostuvo el intendente Ramón Lanús, quien visitó las oficinas que Autonomy tiene en Boulogne.

“Queremos trabajar junto al Municipio en iniciativas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, que promuevan nuevas oportunidades de empleo y potencien el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país “, señaló José Trusso, fundador y CEO de Autonomy.

