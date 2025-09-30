San Isidro Centro: Preocupación por robos en los primeros pisos de los edificios

En los últimos días se produjeron dos robos de similares características en dos edificios de la calle 25 de Mayo, en el centro de San Isidro, a escasos metros del palacio municipal.

En los edificios los delincuentes ingresaron a robar por los balcones del primer piso en horas de la noche.

En el edificio de la calle 25 de Mayo 256, los delincuentes aprovecharon el descuido de una ventana abierta y se desconoce cómo treparon para poder ingresar.

En el edificio de la calle 25 de Mayo 142, los ladrones se subieron a un macetero de gran porte y se supone que con la ayuda de un cómplice pudieron acceder al balcón, distrayendo al mismo tiempo al guardia de seguridad con un falso delivery. En este caso, forzaron la ventana para poder ingresar al departamento.

En ambos robos, los delincuentes se llevaron objetos de valor y dinero y se fueron también por la ventana.

Esta céntrica calle de San Isidro aún no tiene cámaras de seguridad.

PRIMEROS PISOS. CÓMO EVITAR ROBOS

Son un blanco fácil para los delincuentes, que pueden trepar, saltar o utilizar una simple escalera para ingresar.

Y son un riesgo para el resto de los propietarios y vecinos del edificio, ya que esta vía puede ser la puerta de ingreso al resto de los departamentos.

Expertos en seguridad aconsejan cerrar bien las ventas especialmente cuando nadie queda en la casa, la colocación de rejas, instalación de alarmas y no facilitar el ingreso a los balcones con algún tipo de construcción existente.