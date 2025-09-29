fijo2 Información General

El Municipio realiza mejoras edilicias para agilizar la atención del Hospital Central

septiembre 29, 2025
Tomás Lynch

El Municipio de San Isidro hizo una gran inversión en el área de Salud, para adquirir equipamiento médico de última generación, reemplazando tecnología obsoleta y llevando adelante obras y reparaciones edilicias en los tres hospitales municipales.

En el Hospital Central, ya se realizaron las siguientes obras: una nueva sala del área de Salud Mental, diseñada para mejorar la funcionalidad y la comodidad de pacientes y profesionales; reparaciones en la cubierta, con el fin de prevenir filtraciones de agua; y la puesta en valor del sector de extracción en la sala de laboratorio, optimizando las condiciones de trabajo y la experiencia del usuario.

Por otro lado, se encuentra en proceso la renovación del espacio de triage en la planta baja, para agilizar la atención.

Se trata de un sistema organizado y estructurado para clasificar a los pacientes según la gravedad de su condición, priorizando la atención rápida de las emergencias y asegurando una asignación eficiente de los recursos médicos.

También están en ejecución: la reparación de la escalera del sector de turnos, mejorando seguridad y estética; la reubicación del Consultorio de Atención a Demanda (CAD) mediante la construcción de un nuevo espacio en el área de Guardia; la puesta en valor y mejoramiento de espacios comunes; el reacondicionamiento y modernización de ascensores; y  la renovación del sistema de aires acondicionados.