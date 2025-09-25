Declararon personalidades destacadas de San Isidro al historiador Bernardo Lozier Almazán y al músico Lito Vitale

En una emotiva ceremonia celebrada en la quinta Los Ombúes, sede del Museo Adrián Beccar Varela, el Municipio distinguió con el título «Personalidad Destacada de San Isidro» al historiador Bernardo Lozier Almazán y al músico Lito Vitale.

Estas merecidas distinciones fueron iniciadas a través de propuestas de las concejales María Inés Feldtmann y Debora Ruiz Zeballos en el caso de Lozier Almazán y de Celia Sarmiento en el caso de Vitale.

Aprobadas estas propuestas por unanimidad en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo Municipal, a cargo de Ramón Lanús, procedió a entregar los títulos a estos dos destacados vecinos.

Lozier Almazan es autor de gran cantidad de invalorables libros de historia de San Isidro que permiten conocer cómo fue el pasado local, en tanto que Vitale, nacido en Villa Adelina, fue reconocido por su talento como pianista y compositor, siendo uno de los referentes indiscutidos de la música argentina.

Además del intendente Lanús participaron del acto, el presidente del Concejo Deliberante, Martín Vázquez Pol; concejales, funcionarios, miembros de entidades locales, familiares y allegados a los vecinos distinguidos.