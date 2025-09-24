San Isidro incorpora un equipo de última generación para cirugías y marca un hito en la salud pública

El Hospital Central de San Isidro se convierte en el primer hospital público del país en incorporar un equipo de última generación que brinda imágenes en tiempo real durante cirugías, permitiendo a los médicos visualizar con precisión milimétrica huesos, órganos y tejidos, elevando la calidad y seguridad de las intervenciones quirúrgicas.

Este equipamiento de vanguardia, denominado técnicamente “Arco en C GE OEC ELITE CFD 31 cm CMOS, versión Ergo C” coloca a la institución a la altura de los principales centros quirúrgicos del país.

Se trata del primer equipo con tecnología de estas características en un hospital público, marcando un hito en la salud pública argentina.

Su tamaño de 31 cm permite una mejor adquisición de imágenes en cirugías complejas de traumatología, como operaciones de cadera o columna.

Su brazo con desplazamiento ofrece mayor flexibilidad y contribuye a reducir la exposición del personal médico a la radiación.

La incorporación de este equipamiento fortalece la seguridad de los procedimientos, reduce riesgos operatorios y favorece una recuperación más rápida y efectiva de los pacientes.

La inversión realizada fue de USD 230.000, reafirmando el compromiso de la Secretaría de Salud Pública de San Isidro con la innovación tecnológica y la mejora continua de la atención médica.