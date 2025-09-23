Convocan a artistas locales para que representen a San Isidro en el Cosquín 2026

En noviembre San Isidro será sede del Pre Cosquín, etapa clasificatoria del tradicional encuentro folclórico de la provincia de Córdoba.

El Pre Cosquín 2026, sede San Isidro, está dirigido a artistas locales de música y danza folklórica y se desarrollará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en El Lazo, Tomkinson 1175, Beccar.

Los seleccionados ganarán el derecho de ser parte del Pre Cosquín 2026 que tendrá lugar del 3 al 19 de enero en la plaza Próspero Molina, Cosquín, provincia de Córdoba.

En caso de ser nuevamente seleccionados, participarán en el emblemático escenario de la 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín que se realizará la última semana de enero 2026.

Los rubros en competencia son Solista vocal, Dúo vocal, Conjunto vocal, Solista instrumental, Conjunto instrumental, Solista de malambo masculino, Solista de malambo femenino, Conjunto de malambo, Pareja de baile tradicional, Pareja de baile estilizada, Conjunto de baile folklórico y Canción inédita.

Los licenciados Gustavo Del Papa, José Luis Rodríguez y Nicolás Poclava en danzas; y los profesores Eduardo Velardi y Juan Juncales en música y canto integrarán el jurado que evaluará los ítems interpretación, color, arreglos, repertorio, técnica instrumental, estilo, rutina coreográfica y acompañamiento musical, entre otros.

Las inscripciones para quienes quieran representar al distrito están abiertas hasta el viernes 24 de octubre.

Los artistas que deseen inscribirse en el certamen local deberán ser mayores de 16 años.

Los ganadores recibirán un apoyo económico para cubrir parte de los viáticos que demanden los traslados al Pre Cosquín 2026, en Córdoba.

INSCRIPCIÓN

