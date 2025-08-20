Bajo de San Isidro: Se demolió Barisidro para continuar con el plan de recuperación de la costa

Luego de la demolición del conocido bar Catalejos, le llegó el turno a Barisidro.

El Municipio decidió demoler las estructuras de estos emblemáticos bares, ubicados en Roque Sáenz Peña y el río, en el Bajo de San Isidro, en el marco del Plan de Recuperación del espacio Costero.

Según informó la comuna, estos bares funcionaban con un permiso precario y gratuito, que no pagaba el canon por el uso de las instalaciones en un terreno público.

El decreto original que habilitó estos espacios contemplaba su uso provisional hasta que la Municipalidad definiera su destino final, así como la posibilidad de revocar dicho uso.

El espacio que ocupaban estos bares ahora se parquizará para que sea parte de la “Nueva Costa” accesible a los vecinos.

“Venimos de años y años de permisos precarios y manejos informales, donde se desdibujó el límite de lo privado y lo público, y se perdió una visión de largo plazo para integrar nuestra ciudad con el Río de la Plata”, sostienen desde el municipio