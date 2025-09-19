El municipio instaló más de 100 cámaras en La Cava para reforzar la seguridad con IA

El Municipio de San Isidro finalizó la instalación de más de 100 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial en el perímetro y en los alrededores del barrio La Cava, en Beccar se reforzaron los operativos en la zona con Gendarmería y la Policía Federal.

Según informaron desde la comuna, en esa zona solo existían cámaras analógicas con una muy baja resolución, que, durante la noche, dificultaba el trabajo de los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM).

El municipio renovó los equipos y llegó a zonas que directamente no tenían cobertura, con multisensores (4 cámaras y un domo en un solo dispositivo) que graban con una definición 4K, y cuentan con zoom de 200 metros, sensores de sonido para detectar balas o roturas de vidrios, y un procesamiento avanzado de imágenes mediante IA para el reconocimiento detallado de personas, vehículos y matrículas.

Esta tecnología avanzada se colocó en las calles Int. Neyer, José Ingenieros, Guillermo Hudson, Int. Tomkison, Jorge Newbery, Billinghurst, Ada Elflein, Riobamba, Gervasio Posadas, Juan Clark, y en la Av. Andrés Rolón.