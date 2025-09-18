Bajo de San Isidro: Realizan mejoras en las estaciones de bombeo para evitar inundaciones

El Municipio de San Isidro comenzó con la puesta en valor de las estaciones de bombeo ubicadas en el Bajo de San Isidro.

En total se harán mejoras en seis estaciones a lo largo de tres meses.

Se trata de instalaciones fundamentales para garantizar el control hídrico del Municipio, especialmente frente a las crecidas del Río de la Plata.

Los trabajos iniciaron en las estaciones ubicadas en España y Martín y Omar.

Y continuarán en las estaciones de Chile, Leloir, Roque Sáez Peña y Los Alamos.

Las tareas contemplan la renovación de pisos, trabajos de impermeabilización y pintura, e incorporación de elementos de seguridad e higiene.

Estos trabajos garantizan la operación de las estaciones de bombeo pluvial, de manera correcta, eficiente y segura para mitigar riesgos de inundación y preservar la infraestructura urbana, contribuyendo a la seguridad y calidad de vida de los vecinos.