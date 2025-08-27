El Municipio y el CASI firmaron un convenio para promover el deporte en el Bajo de San Isidro

Con el objetivo de promover el deporte y mejorar la infraestructura recreativa para todos los vecinos y desarrollar la zona del Bajo de San Isidro en el marco del Plan de Recuperación de la Costa, el Municipio y el Club Atlético de San Isidro (CASI) firmaron un convenio que implica la ejecución de importantes obras en esta zona de la ribera sanisidrense.

Por el convenio, se construirá en el Campo N° 6 una nueva cancha de hockey de agua, una nueva cancha de pádel; un playón deportivo; y se harán mejoras en las canchas de tenis existentes.

Además, se pondrá en valor la cancha de fútbol pública lindera a Bosque Alegre, con trabajos que incluyen la nivelación del terreno, instalación de riego y una mejora del sistema de iluminación para su uso nocturno, garantizando su accesibilidad para fines sociales y respetando el paisaje protegido del entorno.

Por su parte, el CASI construirá dos canchas de rugby oficiales en sus instalaciones conocidas como Boya 2.

Las obras, financiadas íntegramente por el CASI, comenzarán este año.

En esta primera fase, se iniciarán los trabajos en la cancha de fútbol pública y la refacción de las canchas de tenis que finalizarán antes de fin de año.

El resto del plan se irá desarrollando por etapas durante 2026 y hasta 2027.

A cambio, el Municipio extenderá el permiso de uso compartido del Campo N°6 al Club como así también el uso del predio donde se construirán 2 canchas de rugby.

El convenio fue firmado por el intendente Ramón Lanús y el presidente del CASI, Sebastián Delgui.