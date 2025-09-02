El Municipio capacita en la vía pública para que los vecinos se sumen al programa Ojos en Alerta

Con el objetivo de que los vecinos se puedan capacitar rápidamente para sumarse al programa de seguridad Ojos en Alerta, el Municipio de San Isidro instaló un domo con una pantalla gigante en la plaza Hipólito Yrigoyen, ubicada en la avenida Centenario 77.

Este tipo de estructura, que permite transformar una carpa en un aula de capacitación portátil, fue ideada por el municipio para brindar capacitaciones exprés de Ojos en Alerta en menos de cinco minutos.

Funciona de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y pueden ingresar hasta 10 personas.

El programa de prevención Ojos en Alerta permite a los usuarios comunicarse por WhatsApp directamente con una telefonista del Centro de Operaciones Municipal (COM) para reportar incidentes en tiempo real.

Desde el municipio señalaron que la propuesta está pensada para aquellos vecinos que no disponen de tiempo para asistir a capacitaciones grandes de 40 minutos