El Peronismo se posiciona como la segunda fuerza en San Isidro con 3 concejales electos

Tras las elecciones legislativas, el Peronismo, que participó con el nombre de Fuerza Patria, se posiciona en el Concejo Deliberante de San Isidro como la segunda fuerza política.

El 24% de los votos obtenido en la elección local (40.288 votos) le permitió a Fuerza Patria ingresar 3 concejales al Concejo Deliberante: Federico Meca, Virginia Franco y Diego Montivero.

Estos concejales electos se suman al bloque ya constituido por Marcos Díaz, Estefanía Rivadulla y Manuela Schuppisser, formando un espacio de 6 concejales.