El Possismo obtuvo el 15% de los votos y logró ingresar 2 concejales al legislativo local

septiembre 8, 2025
Tomás Lynch

Acción Vecinal San Isidro, el espacio político del ex intendente Gustavo Posse, se ubicó en el tercer lugar en las elecciones municipales con el 15% de los sufragios (25.613 votos).

Con estos números, la médica infectóloga del Hospital Central de San Isidro, Bárbara Broese, primera de la lista, y el actual concejal Walter Pérez, que fue por la reelección, lograron entrar al Concejo Deliberante.

A partir de diciembre formarán un bloque de 4 concejales junto a Alberto Trípoli y Fernanda Giordani que tienen mandato hasta 2027.