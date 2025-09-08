El Possismo obtuvo el 15% de los votos y logró ingresar 2 concejales al legislativo local

Acción Vecinal San Isidro, el espacio político del ex intendente Gustavo Posse, se ubicó en el tercer lugar en las elecciones municipales con el 15% de los sufragios (25.613 votos).

Con estos números, la médica infectóloga del Hospital Central de San Isidro, Bárbara Broese, primera de la lista, y el actual concejal Walter Pérez, que fue por la reelección, lograron entrar al Concejo Deliberante.

A partir de diciembre formarán un bloque de 4 concejales junto a Alberto Trípoli y Fernanda Giordani que tienen mandato hasta 2027.