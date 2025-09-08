La alianza entre Ramón Lanús, La Libertad Avanza y Convocación por San Isidro logró 7 concejales electos

El amplio triunfo de la alianza La Libertad Avanza, que en San Isidro conformaron el intendente Ramón Lanús, Convocación por San Isidro y la Libertad Avanza con el 48% de los sufragios (82.107 votos), permitió al frente oficialista el ingreso de 7 concejales al legislativo local.

Se trata de Jorge Alvarez, Adriana Fossati, Federico Colombo, María de los Ángeles Durand Aparicio, Juan Bautista Ocampo, Daniela López y Ricardo Antoniassi.

Se sumarán desde diciembre próximo a los concejales Alberto Montes, Bernabé Durini, María Lucía Rojo, Viveka Neyborg y Guido Alvarado, constituyendo una alianza oficialista de 12 concejales.