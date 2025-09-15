El Municipio recuperó un espacio costero en el Bajo de Martínez

El Municipio de San Isidro dio un nuevo paso en su plan para ampliar el acceso a la costa, al recuperar un terreno público de 1400 m² en Alvear y el río, previamente ocupado por el gimnasio Sport Club.

Tras un proceso de diálogo y trabajo conjunto con la administración del gimnasio, el Municipio de San Isidro retiró el alambrado perimetral para que se instale un nuevo cerco que delimite claramente la parcela privada.

Esta intervención transforma el acceso a la costa en Alvear y el río, ampliando el paso de 14 a 50 metros, lo que mejora significativamente la conectividad y la experiencia de los vecinos en la ribera.

La intervención se desarrolla en el marco del Plan Costero para la recuperación y puesta en valor del límite con el río.

“Queremos una costa integrada y accesible, con espacios públicos para que todos los vecinos de San Isidro, y quienes nos visitan, puedan disfrutarla”, sostuvo el intendente Ramón Lanús.

PLAN COSTERO

El Municipio informó que viene ejecutando un plan para recuperar espacios en la costa.

En total se van a recuperar 8 hectáreas de costa que hoy están ocupadas o cuyo acceso es restringido, para ponerlas en valor y generar un paseo costero.

En ese sentido, el Municipio revocó la autorización para la construcción de un barrio privado en Alvear y el río (donde estaba el bar Malloys), se renovó el Paseo 33 Orientales, en Beccar, se demolieron los conocidos Barisidro y Catalejo (que tenían permisos precarios) para hacer allí un parque y se anunció la puesta en valor la cancha de fútbol pública lindera a Bosque Alegre, como parte de un acuerdo entre el Municipio y el Club Atlético de San Isidro.