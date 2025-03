Gustavo Posse habló de todo

El ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse, estuvo en el primer programa del año de «El Invitado». Habló de todo: cómo ve su municipio hoy en día, el aumento de las tasas municipales y de su posible candidatura en las próximas elecciones legislativas.

El ex intendente Gustavo Posse habló acerca de su vida fuera de la intendencia de San Isidro: «Me siento a gusto, hablando y conversando con todos los vecinos de distintas organizaciones de nuestra ciudad».

Pero no esquiva la respuesta política: «Sólo será candidato en algo relacionado a San Isidro», afirma Posse. Pero al ser consultado sobre la posibilidad de encabeza la lista a senador provincial en la 1era Sección Electoral, hoy Posse lo descarta: «ya fui legislador provincial y trabajamos mucho. Pero quiero dedicarme de lleno, como lo hice toda mi vida, a trabajar por San Isidro».

«Trabajo como abogado en San Isidro y quiero estar siempre centrado a pocas cuadras de mi ciudad», dijo el ex intendente, que dejó su cargo a fin de 2023 luego de que su hija perdió las elecciones PASO con Ramón Lanús, actual intendente de la ciudad.

«Mi mamá siempre se preocupaba por cómo me iba a tratar la gente cuando me fuera de la gestión pública, y la verdad, hoy tengo una excelente relación con mis vecinos. Mi mamá se asombra por lo bien que me tratan…», completó Posse.

Al hablar de la actual gestión municipal, dijo que hay cuatro ejes que «están mal, se descuidaron y hay que corregir. Son la seguridad, la salud, lo social y la higiene de la ciudad».

Por último, al hablar del escenario político, dijo que podrían convivir en un espacio «los que gestionamos y tenemos muy buena relación», haciendo referencia a una espacio político que conversa en la Provincia y podría unir algunos sectores radicales, del PRO y peronistas No kirchneristas.

Entre ellos, aparecen Julio Zamora (Tigre), Juan Zabaleta (Hurlingham), Soledad Martínez (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gustavo Aguilera (San Fernando), entre otros.

«Tiene que ser una elección de muy buenos candidatos en los 135 municipios de la Provincia», conluyó Posse.