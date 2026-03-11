Las tasas municipales de marzo y abril llegaron con un 5.5% de aumento

La tasa municipal de Alumbrado, Barrido y Limpieza, más conocida como ABL, tiene en marzo y abril un ajuste del 5.5 % con respecto a enero y febrero.

En los dos primeros meses de este año la tasa municipal tuvo un aumento del 8% con respecto a noviembre y diciembre de 2025.

Cabe aclarar que el Concejo Deliberante aprobó estos ajustes de subas bimestrales escalonadas según la inflación por lo que no se descartan futuros aumentos.

La tasa con descuento puede abonarse hasta el 18 de marzo y 17 de abril respectivamente y por el valor total puede pagarse hasta el último día hábil de cada mes.