El Municipio está finalizando el Censo de Arbolado Urbano

El Municipio de San Isidro lleva adelante con éxito su primer Censo de Arbolado Urbano, una herramienta clave dentro del Plan Integral de Arbolado.

Ya se registraron más de 100 mil ejemplares, lo que representa el 90% del territorio relevado.

Durante marzo y abril de 2026 se completará la etapa final con el relevamiento de las últimas manzanas y la consolidación de todos los datos.

Entre las especies más frecuentes se destacan los Fresnos (17,76% del total relevado), seguidos por Liquidámbar, Jacarandá, Crespón, Tilo, Paraíso y Plátano.

Estos datos conforman un mapa detallado de la composición verde del distrito, que permitirá planificar con mayor precisión el cuidado y la expansión del arbolado público.

Desde el inicio del censo en septiembre de 2025, se obtuvieron más de 124 mil registros vinculados a especies, estado sanitario, vitalidad, estructura de cada ejemplar y espacios potenciales para futuras plantaciones.

El objetivo principal es contar con un registro completo, actualizado y georeferenciado de cada árbol en veredas y espacios públicos, para optimizar programas de mantenimiento (poda, extracción de ejemplares secos, reposición y nuevas plantaciones) y tomar decisiones basadas en información real y precisa.

El relevamiento se realiza con equipos de 18 profesionales y estudiantes especializados en agronomía, jardinería y paisajismo, quienes utilizan dispositivos móviles con una aplicación específica que garantiza la correcta carga y geolocalización de los datos.