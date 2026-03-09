El Municipio capacita nuevos agentes para reforzar la Patrulla Municipal y el sistema de prevención

El Municipio informó que se encuentra capacitando 60 nuevos alumnos que se integrarán a la Patrulla Municipal, bajo un programa de formación exigente y técnico.

Con estos alumnos, la fuerza local superará los 390 efectivos.

La nueva camada tiene una división de roles para cubrir diversos puntos del distrito: 35 aspirantes se forman como conductores operativos para las camionetas de la Patrulla, mientras que los otros 25 se especializan como agentes a pie.

Estos últimos harán presencia permanente en centros comerciales, paradas de colectivos y en los corredores escolares para garantizar la seguridad de los chicos en los horarios de entrada y salida de clases.

El curso, que se dicta de lunes a viernes de 8.00 a 16.00, se extenderá durante dos meses.

El programa incluye materias como Criminalística, Teoría de la Seguridad y Procedimientos

Operativos, con el objetivo de que los agentes incorporen herramientas sólidas para el desempeño.

A través de estos contenidos se busca que comprendan no sólo el “cómo” actuar, sino también el “por qué” de cada intervención, fortaleciendo su capacidad de análisis, toma de decisiones y actuación en escenarios reales.