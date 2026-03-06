Más de 400 navegantes compiten en el primer Campeonato de Clubes Náuticos de San Isidro

El Municipio lanzó, en conjunto con las distintas instituciones náuticas del distrito, su primer campeonato de clubes.

La competencia, de fórmula PHRF, cuenta con más de 400 navegantes, quienes participan en más de ocho series de acuerdo a cada barco.

Hay una regata por mes hasta noviembre.

Todos competirán por lograr el premio anual, la “Copa Challenger San Isidro”.

La primera fecha, realizada el 22 de febrero, fue con la “Regata Carnaval”, organizada por el Club de Pesca y Náutica Las Barrancas, la cual fue ganada por el “Embrulho”, un Corum 280 de Rodrigo Cella.

Clubes participantes

Club Náutico San Isidro, Club Náutico Buchardo, Yacht Club San Isidro, Club de Veleros San Isidro, Club de Pesca y Náutica Las Barrancas, Club Náutico Tribunales, Club Náutico Azopardo, Club Náutico Sudeste, Club Náutico Sarandí y CENAV.

San Isidro posee la flota de veleros más importante del país, consolidándose como el escenario natural para la alta competencia.

CALENDARIO 2026

7 de marzo – Regata Claro de Luna – CNSI – CNSE

26 de abril – Regata Fragata La Argentina – CNBdo

9 de mayo – Regata Ciudad de San Isidro – CVSI-CPNLB-CNSI

13 de junio – Regata Aniversario CN Azopardo – CNA

29 de agosto – Regata Media Distancia – CNSI – CN Sarandí – CN Tribunales

19 de septiembre – Regata Aniversario YCSI – YCSI

3 de octubre – Regata Oktoberfest – YCSI-CNSI

21 de noviembre – Regata Día del Navegante -CNBdo – CNSI