Deportes fijo2

Nueva sede de la Escuela Municipal de Boxeo en Boulogne

abril 29, 2026
Tomás Lynch

El Municipio de San Isidro inauguró una nueva sede de la Escuela de Boxeo en el Campo de Deportes N°2 (Gurruchaga 2020, Boulogne).

Esta nueva escuela se suma a la que ya funciona desde hace dos años en el Campo N° 1 de Beccar y que cuenta con más de 200 alumnos.

La actividad es abierta para vecinos a partir de los 12 años.

Las inscripciones para las clases en el nuevo gimnasio ya están abiertas y se realizan a través de sanisidro.gob.ar/escueladeboxeo.  

Las clases comenzarán el 4 de mayo y se dictarán los días lunes, miércoles y viernes por la mañana en tres turnos (a las 8:30, a las 9:30 y a las 11:00) y por la tarde en cuatro turnos (a las 15:30, a las 17:00, a las 18:00 y a las 19:00).

El Municipio busca a través de esta disciplina promover el boxeo como actividad deportiva que fomenta la salud, la disciplina y el trabajo en equipo; y capacitar sobre los valores que el boxeo transmite, tales como el respeto, la perseverancia, la humildad y la superación personal.

La Escuela de Boxeo prepara a los participantes para la competencia en este deporte, tanto en el ámbito amateur como profesional, y a quienes deseen practicarlo de manera recreativa.