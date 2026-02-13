Ramón Lanús: “Hay que sacar ya los celulares de las cárceles y terminar con la puerta giratoria”

Luego de la gran repercusión que tuvo el robo a la vecina de Martinez Mónica Mancini, conocida como la abuela influencer, que fue efectuado por la Banda del Millón, organizado y dirigido desde la cárcel por sus líderes, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, expresó su disconformidad respecto al funcionamiento de las unidades penitenciarias.

Desde la puerta de la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, Lanús grabó un video que subió a sus redes sociales el que muestra otro video que muestra cómo opera la Banda del Millón desde este establecimiento.

“Hay que sacar ya los celulares de las cárceles y terminar con la puerta giratoria”, afirmó Lanús.

El jefe comunal dijo que de nada sirve que los municipios inviertan en seguridad, que se detenga a los delincuentes y se esclarezcan los hechos, si luego, desde las cárceles, siguen operando las bandas criminales.