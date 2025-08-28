Se inauguró una cancha de fútbol 11 de césped sintético en el Campo de Deportes N°1

El Municipio de San Isidro inauguró en el Campo de Deportes Nº1 (Int. Neyer 1220, Beccar) una cancha de fútbol 11 de césped sintético, que a su vez puede dividirse en tres canchas de fútbol 7.

Además, se sumó una nueva cancha de Hockey 5 de césped sintético con arena.

Las obras incluyeron iluminación renovada, cercos perimetrales y nuevos desagües pluviales, mejorando la infraestructura deportiva para mayor seguridad y calidad en el juego.

Las transformaciones forman parte del plan de obras del Municipio para renovar los campos de deportes municipales.

El objetivo es construir nuevos espacios seguros y bien mantenidos para que todos los vecinos puedan disfrutar de actividades recreativas y deportivas.