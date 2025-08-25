Boulogne: Con aportes del municipio, el shopping soleil y la ong love fútbol el Club BASI tiene nueva cancha

e inauguró la cancha de fútbol en el Club Basi, ubicada en el Barrio San Isidro, en Boulogne.

Los trabajos renovaron por completo este importante espacio del barrio para que el Club lleve adelante sus actividades deportivas.

Además, habrá allí distintas propuestas en conjunto con la Subsecretaría de Deportes de la que podrán participar los vecinos.

La cancha es de hormigón de 24 x 45 metros. Las obras consistieron en el movimiento de suelos y continuó con la etapa de hormigonado, de demarcación, y pintura.

El Club Basi participa en la Liga Municipal de Baby Fútbol y en el Torneo femenino de fútbol de San Isidro.

Actualmente cuenta con 135 chicas y chicos de distintas edades.

«El objetivo es mejorar y renovar este espacio del barrio para que sea un lugar de encuentro. Esta cancha es un gran ejemplo de lo bien que funciona la colaboración entre el sector público y privado”, afirmó el intendente Ramón Lanús durante la inauguración, de la que también participó Jorge Alvarez, asesor de Gobierno y candidato a concejal por la LLA en San Isidro.