Los jardines de infantes N°905 de Boulogne y N°906 de Villa Adelina cuentan ahora con dos juegotecas que fueron gestionadas a través de la Fundación Banco Provincia, a cargo de Micaela Ferraro, y por el Banco Provincia cuyo director en Sebastián Galmarini.

“Invertir en la primera infancia es sembrar un futuro mejor para San Isidro”, expresó Galmarini en la entrega de los materiales didácticos que estimulan la creatividad, la imaginación y la socialización.

Y señaló que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida de cercanía con los vecinos.

“La Fundación Banco Provincia, financiada con las utilidades que percibe el banco de todos los bonaerenses, está presente con iniciativas concretas que impactan en la vida cotidiana de la gente. En este caso, para mejorar la calidad educativa, fortalecer a las comunidades y estar al lado de quienes más lo necesitan”, dijo Galmarini.

Estuvieron también presentes la consejera escolar Julieta Smulevic, la concejal Estafanía Rivadulla y los candidatos a concejales Federico Meca y Diego Montivero, y a consejero escolar Fabián Carballo.