Meca denunció que la seguridad, la salud y el patrimonio están descuidados y no representan una prioridad para el gobierno municipal

El candidato a concejal por Fuerza Patria, Federico Meca, que reafirmó su compromiso de defender la voz de los vecinos, expresó que los vecinos están frente a un gobierno municipal que “ha abandonado la ciudad descuidando la seguridad, permitiendo el deterioro del sistema de salud y es una constante amenaza para nuestro patrimonio y espacios verdes”.

Meca señaló que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los sanisidrenses, sin importar en qué barrio viven.

En ese sentido dijo que “la visión del intendente está limitada a seguir colocando cámaras y eso ya no alcanza”.

“Para enfrentar este flagelo es fundamental modernizar los sistemas de seguridad, incorporando tecnología más eficiente como drones, sensores y sistemas de Inteligencia Artificial, que permitan prevenir delitos y actuar en tiempo real”, expresó Meca.

El actual concejal y candidato a renovar su banca advirtió sobre el deterioro del sistema de salud municipal, denunciando largas demoras para conseguir turnos y falta de articulación entre hospitales y centros de atención primaria.

“Es necesario que los hospitales y los CAPS trabajen de manera coordinada, con guardias 24 horas, para descentralizar la atención. Esas son acciones concretas que se pueden iniciar ahora mismo, pero el oficialismo no tiene la voluntad de hacerlo”, recalcó.

Meca criticó el avance del cemento sobre espacios verdes y bienes patrimoniales como el Paseo del Águila en Acassuso, el Golf de Villa Adelina, el Arsenal de Boulogne y el cordón costero.

“San Isidro es hoy la ciudad de los negocios del oficialismo y Fuerza Patria es el único espacio capaz de frenar los excesos y defender a los vecinos”, concluyó.