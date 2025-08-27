El municipio capacita a alumnos para que utilicen el programa «Ojos en Alerta»

El Municipio de San Isidro ya capacitó a más de 2.500 alumnos de escuelas públicas y privadas del distrito para que puedan utilizar «Ojos en Alerta», programa que en julio ya tenía unos 14.000 vecinos inscriptos.

Las jornadas de capacitación se realizan en colegios y escuelas de las distintas localidades del partido.

Están a cargo de funcionarios de la gestión, que reciben formación del gobierno de San Miguel, donde nació este programa y se complementa con capacitaciones de la secretaría de Seguridad de San Isidro.

Esos encuentros ya pasaron por distintas instituciones como el Instituto San Juan Bosco, Colegio General San Martin, Colegio Leonardo Da Vinci, Escuela Gral. Martín Güemes, Colegio Ceferino Namuncura, Colegio Sagrado Corazón, Colegio Mallinckrodt, Instituto 25 de Mayo, Colegio San Cayetano, y Colegio Pillgrims, entre otros, y continuarán en escuelas públicas.

Las alertas de Ojos en Alerta son recibidas por los operadores del COM, quienes realizan un seguimiento del episodio a través de las distintas herramientas de videovigilancia y asisten a los vecinos enviando un móvil policial, una ambulancia o alguna unidad de defensa civil.