El Municipio continúa con la instalación de lectoras de patentes para controlar vehículos que entran y salen del distrito

Como parte de su plan de seguridad, el Municipio de San Isidro avanza en la instalación de cámaras con lectoras de patente en puntos estratégicos del distrito, con el objetivo de monitorear y controlar la circulación de vehículos con pedido de captura.

Ya se colocaron 67 cámaras y se llegará a un total 170.

Cuando un vehículo pasa, la lectora reconoce el patrón, lo cruza con el sistema de pedidos de captura y si da positivo arroja una alarma en el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Esto se realiza gracias al cruce de datos con una base nacional de vehículos con pedido de captura, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich.

Una vez activada la alarma en el COM se visualizan las cámaras del lugar para ubicar de manera más específica a donde se está dirigiendo el auto sospechoso, y al mismo tiempo, se alerta a la patrulla más cercana para que salga a su encuentro.

En cada ubicación se fijan dos cámaras para tomar los carriles de ingreso y egreso en caso de que sea doble mano, o tomar todos los carriles de circulación en caso de que sea mano única.

Las cámaras lectoras de patente se están instalando en las arterias límites como Uruguay, Paraná, Sarratea, y se avanza en las principales avenidas como Márquez, Rolón, Fleming, Del Libertador, Centenario, Santa Fe, entre otras.

También se suman dispositivos en barrios vulnerables, túneles, cruces de vías de ferrocarril, las subidas y bajadas de la autopista Panamericana en los ramales de Pilar y Tigre.

El criterio de elección de las zonas donde se ubican las diferentes cámaras lectoras surge a partir del estudio de estadísticas delictivas y del flujo vehicular en los accesos al distrito, y límites con los municipios vecinos de San Fernando, Vicente López y San Martín.