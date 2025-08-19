Se va armando el grupo de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de San Isidro

En un reciente encuentro realizado en el Concejo Deliberante de San Isidro, los candidatos y referentes de La Libertad Avanza (LLA) reafirmaron su compromiso de trabajo conjunto para representar a los vecinos con una agenda centrada en la libertad y el crecimiento del municipio.

En el encuentro estuvieron los candidatos a concejales Federico Colombo y Daniela López que ocupan los lugares 3 y 6 en la lista Alianza La Libertad Avanza que también tiene a los candidatos del intendente Ramón Lanús y de Convocación por San Isidro.

También estuvieron las concejales Gabriela Martínez (con mandato hasta diciembre de 2025) y Viveka Andersen (con mandato hasta 2027), que representaban al Pro y eran aliadas del Possismo en la gestión anterior y actualmente forman parte de La Libertad Avanza, lo mismo que la referente de ambas, la ex concejal Rosalía Fucello.

En la foto también se ve a los dirigentes de La Libertad Avanza de San Isidro Alejandro Martucci, Ailén Oldani y Facundo Garcés y al concejal Alberto Montes.

El bloque de La Libertad Avanza subrayó que su principal objetivo es impulsar el desarrollo de San Isidro y promover una mayor libertad para los vecinos.

“Somos quienes estamos dispuestos a luchar por una causa, no por un cargo”, destacaron los referentes, y señalaron como adversario político principal al kirchnerismo, al que acusan de haber transformado la provincia en un feudo.

Se recuerda que las concejalas María Inés Feldtmann y Débora Ruiz Zeballos rompieron formalmente con La Libertad Avanza y se sumaron al espacio Potencia, liderado por María Eugenia Talerico y crearon en el Concejo Deliberante el bloque Partido Demócrata.