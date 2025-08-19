fijo2 Información General

Se va armando el grupo de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de San Isidro

agosto 19, 2025
Tomás Lynch

En un reciente encuentro realizado en el Concejo Deliberante de San Isidro, los candidatos y referentes de La Libertad Avanza (LLA) reafirmaron su compromiso de trabajo conjunto para representar a los vecinos con una agenda centrada en la libertad y el crecimiento del municipio.

En el encuentro estuvieron los candidatos a concejales Federico Colombo y Daniela López que ocupan los lugares 3 y 6 en la lista Alianza La Libertad Avanza que también tiene a los candidatos del intendente Ramón Lanús y de Convocación por San Isidro.

También estuvieron las concejales Gabriela Martínez (con mandato hasta diciembre de 2025) y Viveka Andersen (con mandato hasta 2027), que representaban al Pro y eran aliadas del Possismo en la gestión anterior y actualmente forman parte de La Libertad Avanza, lo mismo que la referente de ambas, la ex concejal Rosalía Fucello.

En la foto también se ve a los dirigentes de La Libertad Avanza de San Isidro Alejandro Martucci, Ailén Oldani y Facundo Garcés y al concejal Alberto Montes.

El bloque de La Libertad Avanza subrayó que su principal objetivo es impulsar el desarrollo de San Isidro y promover una mayor libertad para los vecinos.

“Somos quienes estamos dispuestos a luchar por una causa, no por un cargo”, destacaron los referentes, y señalaron como adversario político principal al kirchnerismo, al que acusan de haber transformado la provincia en un feudo.

Se recuerda que las concejalas María Inés Feldtmann y Débora Ruiz Zeballos rompieron formalmente con La Libertad Avanza y se sumaron al espacio Potencia, liderado por María Eugenia Talerico y crearon en el Concejo Deliberante el bloque Partido Demócrata.