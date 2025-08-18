Meca: “Las evidencias muestran que Posse y Lanús son socios en la venta de nuestro patrimonio”

Federico Meca, concejal y candidato a renovar su banca por Fuerza Patria San Isidro, volvió a denunciar que Gustavo Posse y Ramón Lanús siguen más unidos que nunca en sus negocios inmobiliarios.

“La gente debe creer cuando le decimos que Fuerza Patria es la única opción a la hora de proteger a San Isidro del avance inmobiliario», expresó.

“Aunque hoy parecen opositores, son socios en la destrucción del patrimonio y los espacios verdes de nuestro distrito”, anunció.

Meca explicó que fracasaron los intentos de debatir en la Comisión de Planeamiento Urbano del Concejo Deliberante los vetos impuestos por el intendente Lanús a las ordenanzas que declaraban al Paseo del Águila como Paisaje Protegido Municipal y a la que frenaba la obra del Arsenal de Boulogne por falta de estudios ambientales e irregularidades en el permiso de obra.

«Todos los concejales oficialistas, los de Convocación e incluso Macarena Posse, se ausentaron dejando sin quórum la única oportunidad que quedaba de poder blindar y darles nuevamente protección a estos espacios», denunció Meca.

Y destacó que “esas ausencias están claramente dirigidas a facilitar la venta y el uso de estos terrenos para proyectos inmobiliarios a cualquier costo. Lanús y Posse están alineados en esta lógica de negocios”.