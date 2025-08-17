Con un gran desfile rindieron homenaje a San Martín en San Isidro

El Municipio de San Isidro organizó este domingo 17 de agosto un impresionante desfile cívico- militar en el que desfilaron más de 2.300 efectivos de fuerzas armadas y de seguridad, y que disfrutaron más de 20 mil personas.

Desde las 10.00 en la avenida Márquez, desde Av. Santa Fe hasta Intendente Indart. pasaron 2.300 hombres y mujeres del Ejército, la Policía Federal y de la Bonaerense, Prefectura Naval, y Bomberos Voluntarios.

También niños y niñas de jardines infantes del distrito, adultos mayores de distintos centros de jubilados, y trabajadores de la salud pública del municipio, en un tramo de más de siete cuadras durante dos horas.

Hubo equipos de combate en motos, camiones, puentes y botes, y tanques.

Distintos vehículos a rueda y a oruga del Ejército, además de autos clásicos particulares y de militares coleccionistas.