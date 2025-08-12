Nuevo espacio para la Cámara de Comercio de Boulogne

El Municipio de San Isidro cedió un nuevo espacio a la Cámara de Industria, Comercio y Profesionales de la Ciudad de Boulogne.

Se trata de dos locales ubicados en Av. Avelino Rolón 1969 y en Av. Avelino Rolón 1973, dentro de la galería frente a la Estación de tren.

Cada uno de los espacios, que deben ser refaccionados, tiene una superficie de 1719 m2.

En momentos de plena campaña electoral, el anuncio fue realizado por el intendente Ramón Lanús junto al asesor general de gobierno y primer candidato a concejal del frente LLA en San Isidro, Jorge “Panadero” Álvarez en un encuentro con más de 30 comerciantes de Boulogne.

“Queremos que esta cesión simbolice el inicio de una nueva etapa. Esto forma parte del acompañamiento que venimos dando desde el Municipio a los comerciantes, con un propósito claro: simplificarles la vida; porque tenemos la convicción de que son un pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de San isidro”, expresó Ramón Lanús.