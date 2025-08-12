Por obras en las vías, están cerrados los pasos vehiculares a nivel de las calles Alem (San Isidro) y Alvear (Martínez)

Trenes Argentinos informó que por obras los pasos a nivel de las calles Alvear (Martínez) y Alem (San Isidro) estarán cerrados durante agosto y parte de septiembre.

Desde la empresa del Estado Nacional que lleva adelante la obra, aclararon que es “una tarea urgente ya que los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad y están muy deteriorados».

El Municipio recomendó las siguientes alternativas:

Paso Bajo Nivel Pueyrredón en Acassuso

Túneles de las calles Roque Sáenz Peña, Almirante Brown y Primera Junta.