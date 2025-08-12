Incorporan equipamiento de última generación para mejorar la atención en el Hospital de Boulogne

El Hospital Ciudad de Boulogne incorporó nuevo equipamiento destinado a fortalecer la atención médica que reciben diariamente los vecinos de San Isidro.

En la sala de procedimientos se sumaron equipos esenciales como un cardiodesfibrilador, un electrobisturí con software de sellado de vasos y gastroenterología, una mesa de anestesia, una mesa de cirugía, una lámpara scialítica de techo y otra portátil, lo que permite optimizar tanto las intervenciones como la atención diaria.

Además, se reforzó el equipamiento del área crítica con un cardiodesfibrilador y un electrocardiógrafo, mejorando así la capacidad de respuesta ante emergencias.

En kinesiología se incorporaron un equipo electroestimulador, un equipo de magnetoterapia, dos equipos de onda corta y dos de ultrasonido de 1 MHz y 3 MHz, herramientas fundamentales para acelerar procesos de rehabilitación.

El laboratorio sumó una estufa de secado y una prensa bolsa extractora de plasma, mejorando la precisión y eficiencia en los análisis clínicos.

La compra forma parte de la inversión de 4 mil millones de pesos que el Municipio está haciendo en equipamiento médico de última generación para los tres hospitales municipales.