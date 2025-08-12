Federico Meca y Diego Montivero:  Los candidatos de Fuerza Patria aseguran que llevarán al Concejo Deliberante control político y compromiso ambiental

Federico Meca y Diego Montivero, candidatos a concejales por Fuerza Patria San Isidro, se presentaron oficialmente y anunciaron que su principal objetivo será fortalecer la representación vecinal en el Concejo Deliberante.

“Queremos que los sanisidrenses vuelvan a estar en el centro de las decisiones”, destacaron.

Además, subrayaron que su participación en la lista responde a la necesidad de construir una oposición firme y coherente frente a los excesos de la actual gestión municipal.

“Solo Fuerza Patria puede ponerle un verdadero freno a Lanús y ser la voz de quienes hoy no son escuchados”, remarcaron.

Meca destacó la necesidad de fortalecer el Concejo Deliberante como espacio activo de control y debate.

Además, recordó su historial como referente opositor en el recinto: “Todos los años frenamos aumentos desmedidos de tasas. Hemos logrado que no superen la inflación y promovimos exenciones impositivas para comercios locales. En diciembre pasado también impedimos que se modifique nuestro Código de Ordenamiento Urbano”.

Además, reafirmó su compromiso con la defensa de los espacios verdes. “Logramos que el Golf de Villa Adelina sea declarado Paisaje Protegido Municipal evitando que pase lo que hoy está pasando con Arsenal de Boulogne, último pulmón verde de esa localidad, que es arrasado por la construcción de un complejo de viviendas sin respetar normativas y todo eso avalado por el intendente Lanús”.

Meca concluyó en que “San Isidro necesita políticas más humanas y cercanas, que atiendan las urgencias reales de cada barrio. Nuestro objetivo es que el vecino vuelva a estar en el centro de las decisiones”.

Por su parte, Diego Montivero, especialista en Gestión Ambiental y candidato en tercer lugar, manifestó: “Estoy comprometido con llevar al Concejo propuestas concretas para un desarrollo urbano verdaderamente sostenible”.

Señaló además que “uno de los principales desafíos del distrito es revertir la desigualdad territorial. Hay zonas históricamente relegadas que merecen una atención prioritaria. Vamos a llevar la voz de esos vecinos al recinto, pero también ideas y soluciones para construir un San Isidro más equilibrado y evitar que se siga deteriorando”.

Finalmente, los candidatos anunciaron que durante la campaña recorrerán barrios y centros comerciales, además de realizar encuentros abiertos con vecinos.

“Queremos escuchar sus necesidades, dialogar cara a cara y construir una agenda común que transforme San Isidro desde abajo hacia arriba”.