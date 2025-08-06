Para esta segunda parte del año el Municipio ofrece más de 200 cursos y talleres culturales

La inscripción ahora se realiza de forma rápida y sencilla bajo el nuevo sistema TESI, una plataforma online que centraliza la realización de trámites municipales.

El Municipio de San Isidro abrió la inscripción para la segunda mitad del año de la amplísima variedad de cursos y talleres que ofrecen las Casas de Cultura y la Casa de la Juventud.

Hay propuestas para distintas edades e intereses, bimestrales, cuatrimestrales y también bajo la modalidad de seminarios cortos, además de cursos enfocados especialmente a oficios que favorecen el inicio de emprendimientos.

La propuesta va de las artes y la tecnología al bienestar personal, los idiomas, los oficios y más áreas.

Los cursos no tienen matrícula y su costo mensual aproximado es de $16.000 para los que se dictan una vez por semana, y de $22.000 para los que se cursan dos veces por semana.

La Casa de la Juventud (Don Bosco 47, San Isidro) cuenta con una oferta de 30 cursos dirigidos a personas de 13 a 30 años con un solo pago en concepto por matrícula cuatrimestral de $7000.

INSCRIPCIÓN

Es necesario ingresar a tesi.sanisidro.gob.ar y registrarse como usuario.

Una vez obtenido el permiso hay que ingresar en Inscripciones y luego en Cultura, donde se despliegan los cursos distribuidos en las Casas de Cultura de Beccar, Villa Adelina, Martínez (dos sedes) y Boulogne.

Más información:

Casas de Cultura, por mail a casasdeculturamsi@gmail.com

Casa de la Juventud, en sus redes sociales @sanisidrojuventud, por WhatsApp (11) 5910-7523 o mail a casajuventudsanisidro@gmail.com