El Municipio instaló cámaras lectoras de patentes en el límite con San Fernando para control vehicular de acceso y egreso del distrito

El Municipio de San Isidro puso en funcionamiento un total de 40 lectoras de patentes sobre la calle Uruguay, en el límite con San Fernando, para intensificar el control vehicular en el acceso y egreso del distrito.

Esta medida forma parte de un plan integral que prevé la instalación de 170 dispositivos en todo el partido para completar el denominado «Anillo Digital»; a la fecha ya se instalaron 131.

La instalación de estas cámaras con tecnología de reconocimiento automático de matrículas (LPR) representa una ampliación significativa de la cobertura en una arteria clave que anteriormente contaba con menos de 15 equipos.

Las nuevas lectoras fueron se encuentran en cruces fundamentales como Uruguay y Sucre; Uruguay y Blanco Encalada; Uruguay y Mandame Curie; Uruguay y Av. Rolón; Uruguay y Av. Centenario; Uruguay y Av. Libertador; Uruguay y colectora Este en la Autopista Panamericana; Uruguay y Camino Real Morón; y Uruguay y Acceso Norte, entre otras zonas.

El objetivo principal de este sistema es fortalecer la seguridad vial mediante el registro de todos los vehículos que circulan por la zona; por otro, y fundamentalmente, prevenir el delito.

El software del sistema cruza la información de las patentes capturadas con bases de datos provistas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Esto permite la detección automática e inmediata de vehículos que posean un pedido de captura activo.

En caso de detectarse una coincidencia, se activa un protocolo para identificar al conductor y ponerlo a disposición de la Justicia.

En lo que resta del año se completará la instalación de las 170 lectoras previstas para cerrar completamente el perímetro del municipio, consolidando un sistema de monitoreo integral en todas sus fronteras.