Con concejales propios y aliados, el oficialismo de Ramón Lanús se consolida como primera fuerza en el Concejo Deliberante

Con cuatro concejales propios, cuatro de Convocación por San Isidro y cuatro de La Libertad Avanza, el oficialismo de Ramón Lanús es actualmente la fuerza política mayoritaria en el Concejo Deliberante.

Esto le permitirá obtener la aprobación de ordenanzas claves para la gestión municipal como el presupuesto o las modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano que aún no se trató justamente por carecer de la cantidad necesaria de concejales para su modificación.

Este grupo que responde al intendente Ramón Lanús está formado por concejales de los espacios políticos que conformaron la alianza La Libertad Avanza que en San Isidro ganó las elecciones legislativas en septiembre pasado con el 49% de los votos.

Ellos son:

Jorge Alvarez, Guido Alvarado y María de los Ángeles Durand Aparicio y Ricardo Antoniassi (Ramón Lanús)

Bernabé Durini Quintana, María Lucía Rojo, Juan Bautista Ocampo y Adriana Fossati (Convocación por San Isidro)

Alberto Montes, Viveka Nyborg, Federico Colombo y Daniela López (La Libertad Avanza).

Sobre esta nueva fuerza en el legislativo local, el flamante presidente del Concejo Deliberante, Jorge Alvarez, dijo: “Cinco de cada diez vecinos de San Isidro apostaron por este proyecto, acompañaron la transformación local y el rumbo nacional que lidera Javier Milei”.

Y agregó: ““A partir del 10 de diciembre, con la asunción formal de los nuevos concejales, comienza una nueva etapa de nuestro gobierno, con mayor músculo legislativo para consolidar la transformación de San Isidro.