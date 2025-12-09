fijo2 Información General

El Municipio afirmó que incrementó la presencia policial en la vía pública

diciembre 8, 2025
Tomás Lynch

El Municipio informó que durante noviembre incrementó la presencia policial en las principales avenidas, calles, barrios populares y límites con otros distritos con operativos de prevención.

Se desplegaron aproximadamente 3.000 operativos de seguridad, y se realizaron 37.348 identificaciones a unas 25.731 personas y a 11.617 vehículos.

En estas acciones preventivas hubo 52 detenidos por tener algún impedimento legal o pedido de captura, y otros casos fueron notificados por incumplimiento de la cuota alimentaria o por violencia de género.

Se trata de operativos dinámicos y estáticos que se realizan en coordinación con la Policía Bonaerense y su Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).