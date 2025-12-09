El Municipio afirmó que incrementó la presencia policial en la vía pública

El Municipio informó que durante noviembre incrementó la presencia policial en las principales avenidas, calles, barrios populares y límites con otros distritos con operativos de prevención.

Se desplegaron aproximadamente 3.000 operativos de seguridad, y se realizaron 37.348 identificaciones a unas 25.731 personas y a 11.617 vehículos.

En estas acciones preventivas hubo 52 detenidos por tener algún impedimento legal o pedido de captura, y otros casos fueron notificados por incumplimiento de la cuota alimentaria o por violencia de género.

Se trata de operativos dinámicos y estáticos que se realizan en coordinación con la Policía Bonaerense y su Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).