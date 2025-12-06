Asumieron los concejales electos en San Isidro

Ante un recinto colmado, los concejales electos el pasado 7 de septiembre juraron y asumieron sus bancas en sesión preparatoria celebrada en el Concejo Deliberante de San Isidro, ubicado en 25 de Mayo 459.

Asumieron sus bancas por alianza La Libertad Avanza, que en San Isidro conformaron el intendente Ramón Lanús, Convocación por San Isidro y la Libertad Avanza, Jorge Alvarez, Adriana Fossati, Federico Colombo, María de los Ángeles Durand Aparicio, Juan Bautista Ocampo (renovó), Daniela López y Ricardo Antoniassi.

Por Fuerza Patria asumieron Federico Meca (renovó), Virginia Franco y Diego Montivero.

Por Acción Vecinal San Isidro (espacio político del ex intendente Gustavo Posse) asumieron Bárbara Broese y Walter Pérez (renovó).

Estos doce concejales tendrán mandato hasta diciembre de 2029 y se suman a los otros doce con mandato hasta diciembre de 2027

En esta sesión fue elegido por unanimidad presidente del legislativo local el concejal Jorge Alvarez, en tanto que Juan Bautista Ocampo ocupará la vicepresidencia 1ª y Marcos Díaz la vicepresidencia 2ª.

Como secretario del legislativo local fue designado Gabriel Estoroni, quien ya ocupó este cargo en los últimos dos años.

Se acordó que en este nuevo ejercicio los días de sesiones continuarán siendo los primeros y terceros miércoles de cada mes en el horario del mediodía.

Con la nueva composición, entre propios y aliados el oficialismo contará con 12 concejales y la oposición, tendrá también 12 ediles.