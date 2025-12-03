“Si al nuevo Sistema de Seguridad le agregamos la fuerza de los vecinos, le vamos a estar dando la batalla a la inseguridad»

En una capacitación del programa municipal de prevención del delito Ojos en Alerta en Martínez, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, puso en valor la participación vecinal como pilar del sistema.

«Hoy somos más de 21.000 vecinos adheridos a Ojos en Alerta y queremos ser cada vez más. Porque sí al nuevo Sistema de Seguridad le agregamos la fuerza de los vecinos, le vamos a estar dando la batalla a la inseguridad», enfatizó.

Según informó el Municipio, Ojos en Alerta tiene ya 21.200 vecinos adheridos.

Los vecinos pueden enviar mensajes, audios, fotos o ubicaciones en tiempo real a través de WhatsApp al Centro Municipal de Operaciones (COM) que coordina la respuesta con patrullas, cámaras o servicios como SAME o Defensa Civil.

Desde su implementación, el sistema recibió un total de 8.388 alertas por situaciones sospechosas, lo que permitió 120 detenciones por intervención de la Patrulla Municipal en coordinación con la Policía Bonaerense.

Las denuncias abarcan desde sospechas de individuos y vehículos, hasta situaciones de violencia de género intrafamiliar, robos, hurtos y tentativas de robo.

Además, los vecinos reportan disturbios, emergencias médicas, casos relacionados con estupefacientes, accidentes, y daños a la propiedad.

Para adherirse al programa Ojos en Alerta hay que hacer una capacitación presencial donde se obtiene el número de WhatsApp para enviar mensajes de alerta.

Para saber fechas y lugares de las capacitaciones se puede llamar al 147 o concurrir a las delegaciones municipales.